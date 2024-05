Ruba portafogli in chiesa I carabinieri lo arrestano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un arresto in flagranza per furto aggravato di uno in, una denuncia in stato di libertà per ricettazione di un’autota, il sequestro di 1800 chili di prodotti alimentari e sanzioni per 4.500 euro nei confronti di un’impresa alimentare. È il bilancio del servizio straordinario deidella compagnia di Cento. Con loro, a dare man forte, il nucleo ispettorato del lavoro e i colleghi del reparto antisofisticazioni di Ferrara. Nel dettaglio, i militari della stazione di Casumaro hanno tratto in arresto un sessantaquattrenne, già noto alle forze di polizia, colto in flagranza di furto aggravato. Da qualche tempo si verificavano piccoli furti all’interno delladi Reno Centese e i militari della Stazione di Casumaro hanno, pertanto, innalzato il livello di attenzione su quell’obiettivo.