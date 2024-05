Rsa Gallazzi dipendenti in Sercop Fumata nera | niente accordo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si è conclusa con unala procedura di confronto sindacale per il passaggio indei novedella RsaVismara di Arese. E mentre il Comune ribadisce la volontà di continuare con il percorso di affidamento della casa di riposo di via Matteotti e "conferma l’accoglimento di tutte le altre richieste per le quali era stata raggiunta l’intesa mantenimento del Ccnl enti locali, mantenimento della sede di lavoro in Arese, conferma del salario, conferma dell’attuale organizzazione dei turni e delle ferie", continua la battaglia dell’opposizione questa scelta della giunta guidata da Luca Nuvoli (nella foto). Oltre alle polemiche politiche c’è anche l’incudine del ricorso al Tar presentato dalle opposizioni. La camera di consiglio di riunirà il 12 giugno, se non ci saranno sospensive l’affidamento aentrerà in vigore dal prossimo 1° luglio.