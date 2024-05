Rrahmani | Ho iniziato a giocare a calcio a 8 anni anche se era più un divertimento coi miei amici

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2024) Amir, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del canale YouTube ufficiale del club nel format “Drive&Talk”. Di seguito alcuni estratti dell’intervista.: «Ho abitato trea Monteruscello» Le parole di: «Ho abitato trea Monteruscello, ero tranquillo e abitavo in una villa con piscina. Da giugno scorso mi sono spostato poi al centro di Napoli e vivo in un appartamento. Qui ho la possibilità di vivere di più la città, uscire e andare in giro per negozi». Cosa non deve mai mancare in casa mia? «L’acqua, bevo 4-5 litri d’acqua al giorno. Mi piace molto guardare film su Netflix, praticamente ho finito il catalogo di film a disposizione». Cosa mi piace fare nel tempo libero? «Fare un giro in città in posti storici da visitare, mi piacciono i posti storici e con i monumenti».