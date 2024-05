Rossella Petrillo | la giornalista che ha conquistato l’Europa

Leggi tutta la notizia su bellezze.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024), è un nome che, recentemente, fatto il giro del mondo sportivo e non solo; Ma chi è? E’ unasportiva italiana, diventata famosa per il suo lavoro durante la scorsa finale di Europa League nella quale la Fiorentina ha perso contro l’Olympiacos. La sua carriera e la sua professionalità l’hanno resa una figura di spicco nel giornalismo sportivo, soprattutto per chi segue da vicino la Fiorentina. Gli Inizi della Carrieraè nata e cresciuta a Firenze, dove ha sviluppato fin da giovane una passione per il calcio e per il giornalismo. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Firenze, ha iniziato a collaborare con diverse testate giornalistiche locali.