Ronn Moss a La volta buona | Costretto a lasciare Beautiful dopo l’incidente

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 31 maggio 2024)è tornato in televisione, ospite de Ladi Caterina Balivo. L’attore ha parlato a lungo di, la soap opera che l’ha reso famoso in tutto il mondo grazie al personaggio di Ridge Forrester, ma anche della sua passione per la musica e della sua nuova vita in Italia. Da qualche anno, infatti, il 72enne si è trasferito in Puglia, terra che gli ha rubato il cuoreaver girato qui proprio alcune puntate della serie americana. Ridge Forrester, perchéha lasciato“La mia vita è cambiata da quel primo provino per. Me ne sono accorto facendolo, è come se fosse destinato ad esserci questo cambiamento. – ha confidatoa Ladi Caterina Balivo – Avevo fatto tanti provini prima, ma questo mi sembrava proprio quello giusto.