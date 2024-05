Rondine la marcia dei 4 mila | Qui per costruire la pace I ragazzi che non si arrendono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Chiara e Ambra, quasi diciotto anni,no fianco a fianco. Una in piedi, l’altra su una carrozzina, amiche per sempre. Negli occhi hanno la luce di due ragazze che non si, che ci mettono la faccia per provare a invertire la rotta. Sono due "combattenti", non con le armi ma con la forza delle idee. "Ci siamo per dimostrare che ci preoccupiamo di quello che succede nel mondo e cerchiamo di fare qualcosa", spiega Chiara e Sara rilancia: "Se tutti portassero un contributo saremmo un oceano di persone". Loro ci provano nella quotidianità, tra gli amici e i social, a scuola. Frequentano il quarto anno a, dal liceo Redi e studiano il "metodo" per superare i conflitti. Due ragazze che diventano la bandiera di giovani arrivati da tutta la Toscana, scuole protagoniste.