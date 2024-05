Roma | tenta furto in supermercato a Garbatella e aggredisce dipendente arrestato 23enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2024) CRONACA DI– (Nova) – Hato di rubare alcuni articoli all’interno di unnel quartieredi, e ha aggredito un. Per questo, un uomo di 23 anni e’ statocon l’accusa di rapina impropria. E’ successo due giorni fa, quando l’uomo e’ entrato nell’esercizio commerciale in via Bove, e ha prelevato alcuni prodotti dagli scaffali. Undel negozio, che ha notato il ragazzo mentre si impossessava degli articoli, hato di fermarlo ma il, lo ha aggredito con un pugno al volto. Il ragazzo e’ scappato a piedi, inseguito dall’impiegato. La fuga e’ stata notata da due carabinieri in borghese che, insospettiti, lo hanno bloccato. L’aggressione ha lasciato ilcontuso, ma senza particolari conseguenze.