Fonte : calcionews24 di 31 mag 2024

L’edizione odierna de L’Unione Sarda ha sottolineato che una squadra su tutte ha attenzionato il. La Roma è attenta al mercato e a i giovani: occhi in casa Cagliari per Zito Luvumbo, classe 2002 dei sardi La Roma è attenta al mercato e a i giovani: occhi in casa Cagliari per Zito Luvumbo, classe 2002 dei sardi.

Roma occhi in casa Cagliari | nome a sorpresa per l’attacco