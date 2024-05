Roma-Milan 5-2 il disastro continua | tifosi infuriati sui social

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 31 maggio 2024)5-2, ilcon una sconfitta pesante nell’amichevole giocata in Australia.suiTerminata la stagione 2023/2024 del. A Perth, in Australia, i rossoneri guidati in panchina da Daniele Bonera sono stati battuti 5-2 dalladi Daniele De Rossi. Una batosta che ha fatto infuriare ancor di più iche suihanno riversato la loro rabbia e frustrazione. Gli attacchi alla dirigenza si sono sprecati, con una gestione durante l’arco della stagione che non è certo piaciuta alla maggior parte della tifoseria rossonera. Persino la Curva Nord delha contestato apertamente la società a più riprese con scioperi, striscioni e comunicati. Adesso l’ennesima brutta figura (e menomale che era solo un’amichevole) ha fatto lanciare l’ennesimo allarme in casa rossonera.