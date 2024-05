Fonte : romadailynews di 31 mag 2024

Oltre alla denuncia, a loro carico anche le spese per la bonifica dell’area. Tali attivita’, in alcuni casi svolte insieme con altre forze di polizia, avevano gia’ portato, nei giorni precedenti, al sequestro di un terreno di circa 6000 metri quadri, in zona Rocca Cencia, utilizzato da titolari di imprese operanti nel settore dell’import/export per il deposito incontrollato di ingenti partite di rifiuti pericolosi e non pericolosi, come batterie d’auto esauste, veicoli fuori uso o dismessi dalla circolazione e apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui condizionatori, frigoriferi e materiali informatici destinati al mercato transfrontaliero, con conseguente pericolo per l’ambiente.

Roma | illeciti ambientali 10 persone denunciate sequestrati terreno e furgone