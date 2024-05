Fonte : ilcorrieredellacitta di 31 mag 2024

Per fortuna in via Matteucci da due Carabinieri in borghese hanno assistito all’inseguimento a piedi e, insospettiti, hanno bloccato il fuggitivo. Ha cercato di mettere a segno un furto in un supermercato e quando s’è reso conto di essere stato scoperto ha preso a pugni un dipendente per riuscire a scappare dal negozio, non sapendo che fuori si sarebbe imbattuto in due Carabinieri in borghese.

Roma furto al supermercato diventa rapina | 23enne prende a cazzotti un dipendente per fuggire