Roma furti di auto e nei negozi | la Polizia ferma due ladri in fuga

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sono stati i residenti a segnalare la presenza di tre uomini, muniti di torce che tentavano di rubarein sosta. Tanto è bastato per far intervenire gli agenti delladi Stato del IX Distretto Esposizione, unitamente agli agenti del VIII Distretto Tor Carbone che hanno arrestato un italiano di 38 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso. La-foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Sul sedile del fuggitivo il tappetino dell’che stava cercando di rubare Gli agenti intervenuti sul posto per il tentato furto avevano visto due uomini scappare a piedi e il 38enne allontanarsi a bordo della suavettura in direzione via Giovanni Kobler. Ma i poliziotti sono riusciti in breve are il fuggitivo e, durante il controllo del veicolo, hanno notato che sui sedili posteriori vi era un tappetino riportante il logo della vettura che poco prima stavano cercando di rubare, riconosciuto anche dalla vittima del tentato furto in sede di denuncia.