Roma Dybala al NYT | Voglio vincere tutto quello che posso con la Roma

(Di venerdì 31 maggio 2024)30 maggio 2024 - L'estate del 2024 sarà piena di sport, non solo i Giochi Olimpici in agosto, ma anche tanto calcio nelle settimane a venire. Oltre alla finale di Champions League ancora da giocare, da metà giugno nel Vecchio Continente, precisamente in Germania, si giocherà Euro 2024, in contemporanea invece, negli Stati Uniti, le squadre del Sudamerica e del Nord America, si affronteranno nella quarantottesima edizione della Copa America, organizzata per questa edizione unica in sinergia tra la Conmebol (Confederazione Internazionale dell'America del Sud) e Concacaf (Confederazione Internazionale del Nord-Centro America e dei Caraibi), cui prenderanno parte oltre alle 10 squadre del Sudamerica, anche USA, Messico, Canada, Costa Rica, Jamaica e Panama.