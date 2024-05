Roland Garros tabellone femminile | notizie e pronostici venerdì 31 maggio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 31 maggio 2024), l’azzurra Cocciaretto dovrà andare oltre i propri limiti contro la russa Samsonova. Tra le protagonista del day 6 anche Swiatek e Gauff. L’azzurra Elisabetta Cocciaretto è riuscita nel suo intento e cioè difendere i punti conquistati lo scorso anno al, approdando al terzo turno. La tennista marchigiana ha prima eliminato la testa di serie numero 13 Haddad Maia grazie ad una strepitosa rimonta, poi si è imposta senza patemi sulla spagnola Bucsa, regolata 6-1 6-4. Due belle vittorie che non le bastano, in ogni caso, per partire favorita sulla russa Liudmila Samsonova, attuale numero 17 al mondo. Cocciaretto – IlVeggente.it (Ansa)La nativa di Olenegorsk finora è stata travolgente, lasciando per strada soltanto cinque games nei primi turni: le sue “vittime” sono state la polacca Linette e l’americana Anisimova.