Roland Garros | spettacolo Arnaldi annichilisce Rublev e vola agli ottavi

(Di venerdì 31 maggio 2024) Parigi, 31 maggio 2024 - Perfetto, semplicemente perfetto. Matteotira fuori una prestazione da incorniciare contro il numero 6 del ranking Andreye vince 3-0 con i parziali 7-6 (8-6), 6-2, 6-4, accedendo per la prima volta in carrieradi finale del. Sono bastate poco più di due ore di gioco al nativo di Sanremo per liquidare il russo e vincere per la terza volta contro un Top-10. Il classe 2001 non ha sbato nulla: efficace al servizio, attento in difesa e bravo a sfruttare ogni minimo vantaggio concessogli dall'avversario. Nel primo set i due si rispondono colpo su colpo, poibrekka nel settimo game, sfruttando anche qualche goccia di pioggia che comincia a scendere su Parigi e rende il campo ancor più pesante.