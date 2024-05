Roland Garros Sinner senza problemi contro Kotov | tre set a zero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Parigi, 31 maggio 2024 - Tripletta azzurra al. Giornata di scontri Italia-Russia a Parigi. Dopo la Cocciaretto nel tabellone femminile, che ha eliminato la Samsonova, ci sono stati due incontri in campo maschile. Uno trae l’altro tra Arnaldi e Rublev. L’arnaldismo ha fatto breccia con un perentorio tre set asu un Rublev sempre più nervoso in campo: l’azzurro avanza al quarto turno con il punteggio di 7-6 6-2 6-4. A completare la tripletta ci ha pensato poiche ha liquidato in tre set il russo6-4 6-4 6-4 in due ore e mezza di gioco. Ora il vincente del match tra Ofner e Moutet. La partita: nessun problema perL’avversario di Jannik presenta colpi pericolosi, soprattutto con il diritto, e in generale un tennis a volte fuori dagli schemi sfruttando molto il servizio.