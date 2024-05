Roland Garros quali partite sono state sospese per la pioggia | i punteggi prima dell’interruzione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024)tre gli incontri dei sedicesimi del torneo di singolare maschile del2024 di tennis chestati sospesi questa sera pere verranno dunque completati domani, quando si concluderà il terzo turno ed il tabellone si allineerà agli ottavi. Lo statunitense Ben Shelton è sotto per 4-5 nel primo set contro Felix Auger-Aliassime, con il canadese che alla ripresa andrà a servire per conquistare la partita, mentre il belga Zizou Bergs è in svantaggio di un set e di un break contro il bulgaro Grigor Dimitrov, il quale servirà per primo al ritorno in campo sul 6-2 2-1. Il polacco Hubert Hurkacz, infine, è in vantaggio di due set sul canadese Denis Shapovalov: dopo aver incamerato le prime dueper 6-3 e per 7-6, l’europeo era in vantaggio nella terza per 2-1, ma al momento dello stop era al servizio il nordamericano e lo score era sul 40-40.