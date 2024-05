Roland Garros la volata di Sinner e Arnaldi agli ottavi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Prosegue la marcia di Jannikal, secondo slam stagionale. Il numero 2 al mondo si è qualificato per glidi finale battendo in tre veloci set il russo Pavel Kotov con un triplice 6-4. Ha battuto un avversario russo ma ben più quotato anche Matteo. Il ligure si è imposto infatti a sorpresa su Andrey Rublev, numero 6 del tabellone, in tre set per 7-6 6-2 6-4. Può sorridere anche Elisabetta Cocciaretto anche lei qualificatae anche lei dopo aver eliminato un avversario russo. L'azzurra si è imposta per 7-6 6-2 su Liudmila Samsonova, numero 17 del tabellone femminile.