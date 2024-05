Roland Garros i pronostici sui match di venerdì 31 maggio | in campo Sinner e Arnaldi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 31 maggio 2024), si parte con il terzo turno a Parigi: tocca ai tennisti sorteggiati nella parte bassa del tabellone.. Né l’americano Eubanks né il veterano francese Gasquet sono riusciti ad impensierire il numero due al mondo Jannik, sul velluto nei primi due turni del2024. L’azzurro sembra essersi messo alle spalle i momenti difficili degli ultimi due mesi, in cui ha dovuto fare i conti un fastidioso problema all’anca che non gli ha permesso di partecipare agli Internazionali d’Italia.– IlVeggente.it (Ansa)La terra rossa non sarà la sua superficie preferita ma il suo livello è salito vertiginosamente anche sul mattone tritato ed ha tutto per arrivare fino in fondo. Nel terzo turno se la vedrà con il russo Pavel Kotov, affrontato lo scorso 29 aprile a Madrid.