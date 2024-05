Roland Garros Arnaldi tira fuori la partita della vita | Rublev si inchina all’azzurro!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Mentre l’attenzione di tutti era sul match di Jannik Sinner contro Kotov, un altro tennista azzurro ha scritto una piccola, grande, paginasua carriera. Matteobatte Andrey, accede agli ottavi dele si conferma uno dei più scintillanti prospetti del tennis italiano. Il giovane tennista azzurro, che in carriera si è già preso lo scalpo di Novak Djokovic, ha sconfitto il numero 6 al mondo in 3 set dopo 2 ore e 35 minuti di match., numero 35 del ranking ATP, ha giocato unasontuosa riuscendo, soprattutto nel primo set a mantenere concentrazione e sangue freddo nei momenti cruciali. Sotto di un break sul 4-3, l’azzurro ha rimontato con un controbreak alla terza palla break utile portando il match fino al tie-break chiuso 6-8 in suo favore dopo 63 minuti complessivi.