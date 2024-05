Roland Garros Arnaldi agli ottavi | battuto Rublev in tre set

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 31 maggio 2024) (Adnkronos) – Matteoconquista glidi finale delbattendo il numero 6 del mondo, Andrei, in tre set. L’azzurro, n.35 Atp, ha superato il russo in due ore e 33 minuti di gioco con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-2, 6-4. “Ho giocato il miglior tennis della carriera, senza dubbio”, dice il 23enne di Sanremo, che ora aspetta il vincente della sfida tra il cinese Zhang Zhizhen e il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 9., che egua il miglior risultato della carriera in un torneo dello Slam dopo gliUS Open 2023, riesce a salire di livello nei momenti chiave, che finiscono per decidere ogni set. Nella prima frazione, l’azzurro recupera il break messo a segno dae nel tie-break cancella un set-point con uno splendido rovescio lungolinea: è la svolta,si prende il primo set e vola via.