Roland Garros 2024 | Tsitsipas express Alcaraz piega Korda

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tra uno scroscio di pioggia e l’altro, continua un piovosodomina un indifeso Zhang in tre set.un buone Moutet rimonta Ofner e si guadagna la sfida con Sinner agli ottavi. Hurkacz-Shapovalov, Dimitrov-Bergs e Aliassime-Shelton slittano a domani TABELLONE AGGIORNATO Un super Stefanosaccede agli ottavi di finale battendo Zhizen Zhang in tre set. Nessun calo di tensione per il greco, sempre efficace con il dritto e con buone uscite anche di rovescio, che chiude in un’ora e 34 minuti di gioco con il punteggio di 6-3 6-3 6-1. Resta positivo il torneo di Zhang, che oggi non ha avuto la minima possibilità di lottare contro unoai livelli dei top 3. Agli ottavi di finale sarà sfida con Arnaldi, autore di una delle migliori partite della carriera contro Rublev nel pomeriggio odierno.