Roland Garros 2024 Sinner ritrova Kotov al terzo turno | l’azzurro intravede la seconda settimana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Jannikha un’autostrada per i quarti di finale del. Già il sorteggio aveva sorriso al, ma le eliminazioni delle principali teste di serie nel suo spot di tabellone non hanno fatto altro che spalancargli ulteriormente le porte verso la. Ciò vuol dire cheè già ai quarti? Assolutamente no, perché le partite vanno giocate. C’è da dire, però, che da un giocatore che sta vivendo la stagione di Jannik e che è a poche vittoria dal numero uno al mondo è più che lecito aspettarsi due vittorie. La prima da ottenere è contro Pavel, che curiosamenteha sfidato – sempre al– nell’ultimo torneo giocato prima del, ovvero il Mutua Madrid Open.non rappresenta il prototipo di avversario che può mettere in difficoltà, ma non è comunque un giocatore da sottovalutare.