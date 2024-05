Roland Garros 2024 Sinner | Fisicamente devo ancora migliorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Sono felice di passare al turno successivo, è stata una partita dura, lui è un ottimo giocatore. Ci siamo affrontati di recente e un paio di cose sono cambiate. Per quanto riguarda il tennis, oggi mi sono sentito bene in campo.. E’ importante riposare, soprattutto domani. Cerco di essere preparato per il prossimo turno. È uno Slam molto fisico, cerco di accettare i momenti difficili e di vedere il lato positivo”. Così Jannikha commentato in conferenza stampa la vittoria in tre set su Pavel Kotov al. L’azzurro ha risposto anche una domanda riguardante la possibilità di diventare n°1 al mondo in caso di vittoria domani di Musetti su Djokovic: “Gli manderò un in bocca al lupo e speriamo in una bella partita.