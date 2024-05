Roland Garros 2024 Sinner conquista gli ottavi di finale | Kotov travolto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 31 maggio 2024) Parigi, 31 maggio– Jannikaglididel. L’azzurro, numero 2 del mondo, oggi al terzo turno supera il russo Pavelper 6-4, 6-4, 6-4 in 2h27?. L’altoatesino attende il vincente del match tra il francese Corentin Moutet e l’austriaco Sebastian Ofner.controlla il match con il pilota automatico. Un break in ogni set è sufficiente per fare la differenza e archiviare la pratica. L’azzurro serve il 63% di prime palle – non eccezionale – ma concede appena una palla break che il rivale non trasforma. Il numero 2 del mondo, che archivia la giornata con 36 vincenti e 21 errori gratuiti, è ingiocabile quando alza il ritmo.rincorre da un angolo all’altro, spesso lontano dalla linea di fondo: per, si aprono varchi per ben 15 drop shot.