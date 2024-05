Roland Garros 2024 Sara Errani e Jasmine Paolini approdano al secondo turno in doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024)aldel tabellone difemminile deldi tennis: all’esordio la coppia azzurra, accreditata della testa di serie numero 11, elimina la magiara Timea Babos e la russa Irina Khromacheva con lo score di 6-3 6-1 in un’ora e 25 minuti di gioco. Ai sedicesimi di finale sfida contro la polacca Magda Linette e la statunitense Bernarda Pera. Nel primo set la coppia italiana coglie subito la prima occasione e nel quarto game piazza il break a trenta che vale il 3-1. Le azzurre, però, non sfruttano le seguenti opportunità, mancando due break point nel sesto gioco e due set point in risposta nell’ottavo game. Sul 5-3 arriva la prima interruzione per pioggia, ed alla ripresanel nono gioco devono attendere la quarta occasione (sesto set point complessivo) per chiudere sul 6-3 in 44 minuti.