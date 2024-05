Roland Garros 2024 Rublev impazzisce di rabbia nel match contro Arnaldi VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dovremmo un po’ averci fatto l’abitudine, ma Andreyanche nelMatteosi è reso più volte protagoniste di scene di vera frustrazione. Unche ha visto il russo perdere man mano il filo dopo il primo set, finendo con il subire una sonora sconfitta per tre set a zero per mano del sanremese.in un’occasione ha preso a calci la panchina al cambio campo, poi ha iniziato a prendersela direttamente con il suo stesso corpo, con una serie di racchettate sulla gamba destra. Someone caption this from Andrewpic.twitter.com/P6bEfPCSWb — rick strom (@RickStrom) May 31,dinel) SportFace. .