Roland Garros 2024 risultati 30 maggio tabellone donne | ok Svitolina e Fernandez out Collins ed Ostapenko

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si sono conclusi tutti i match della quinta giornata deldi singolare femminile deldi tennis, che ha visto il completamento del secondo turno, con 28 incontri andati in scena: in casa Italia si registrano le vittorie di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto e la sconfitta di Sara Errani. La ceca Marie Bouzkova elimina la croata Jana Fett con un doppio 6-2, stesso punteggio con cui la russa Anastasia Potapova regola l’elvetica Viktorija Golubic. La cinese Xinyu Wang piega la bulgara Viktoriya Tomova col punteggio di 7-5 5-7 6-1, mentre la serba Olga Danilovic rimonta la statunitense Daniellecon lo score di 6-7 7-5 6-4. La croata Donna Vekic supera l’ucraina Marta Kostyuk per 7-5 6-4, mentre la transalpina Chloé Paquet rimonta la ceca Katerina Siniaková col punteggio di 3-6 7-6 7-6.