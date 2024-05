Roland Garros 2024 programma e orari sabato 1 giugno | tutte le partite in programma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il, glie l’ordine di gioco delper la giornata di. Ancora tanta Italia protagonista sui campi di Parigi: all’incirca verso ora di pranzo Jasmine Paolini sfida l’ex vincitrice degli Us Open, la canadese Bianca Andreescu, tornata subito competitiva dopo quasi un anno di stop. In serata, invece, Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovis sullo Chatrier. Di seguito ilcompleto. PHILIPPE CHATRIER Ore 12:00 – (25) Mertens vs (4) Rybakina a seguire – Badosa vs (2) Sabalenka (4) Zverev vs (26) Griekspoor Ore 20:15 – (1) Djokovic vs (30) Musetti SUZANNE LENGLEN ore 11:00 – Gracheva vs Begu Machac vs (5) Medvedev (14) Keys vs (22) Navarro (28) Etcheverry vs (7) Ruud SIMONNE MATHIEU Ore 11:00 – (7) Zheng vs Avanesyan Andreescu vs (12) Paolini Kovalik vs (13) Rune (12) Fritz vs Kokkinakis COURT 14 Ore 11:00 – (11) De Minaur vs Struff (15) Svitolina vs Bogdan (23) Cerundolo vs (14) Paul COURT 7 3°match dalle 11:00 – Andreeva vs StearnsleinSportFace.