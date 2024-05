Roland Garros 2024 Jannik Sinner col cruise control | altro 3-0 a Kotov e raggiunge gli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024)batte Pavele per la quarta volta su cinque partecipazioni è aglidi finale del. Altra vittoria senza appello per la testa di serie numero due del tabellone, che vince il suo terzo match di fila senza cedere alcun set nel 6-4 6-4 6-4 con cui fa fuori dal torneo il tennista russo. Un match che poteva nascondere delle insidie, contro un giocatore in crescita e talentuoso, ma il vincitore degli Australian Open in completolo ha alzato il livello quando serviva e – senza mai perdere la battuta – ha chiuso in poco più di due ore di gioco. Il percorso verso le fasi finali del torneo e la prima posizione mondiale ora continua per, che nel quarto round attende il vincite della sfida tra l’austriaco Ofner e il transalpino Moutet, in unincontro in cui – sulla carta – non dovrebbe incontrare alcun problema.