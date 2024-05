Roland Garros 2024 Italia-Russia triplice sfida Sinner Arnaldi e Cocciaretto a caccia degli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) La sesta giornata delvedrà unadiretta tra. Saranno ben tre gli incontri che vedranno protagonisti tennistini contro tennisti russi. Ad aprire questo scontro saranno Elisabettae Liudmila Samsonova, che faranno alzare il sipario sul Suzanne Lenglen. La marchigiana va adel miglior risultato della carriera in uno Slam, ma se la vedrà contro un’avversaria che finora è stata un vero rullo compressore. Nulla da perdere per, che ha già dimostrato di vivere un eccellente momento con la vittoria al primo turno contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Sempre sullo stesso campo a seguire toccherà a Matteo, che proverà a raggiungere gliper la seconda volta in uno Slam, dopo averlo fatto agli scorsi US Open.