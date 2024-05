Roland Garros 2024 | esordio sul velluto per Bolelli Vavassori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Buona la prima per Simonee Andrea, che hanno debuttato nel torneo di doppio delcon una comoda vittoria. La coppia azzurra, undicesima forza del seeding, ha liquidato in appena 58 minuti l’ungherese Marozsan e il brasiliano Romboli con il punteggio di 6-4 6-0. Se nel primo set c’è stato un po’ d’equilibrio – con gli avversari che hanno anche avuto una chance di immediato contro break nel quarto gioco – nel secondo non c’è stata storia, al punto chehanno perso la bellezza di sei punti (in altrettanti giochi). Secondo turno raggiunto dunque dai numeri 3 della Race, attesi ora da un impegno più ostico contro i brasiliani Matos/Melo oppure i tedeschi Frantzen/Jebens.sulperSportFace.