Roland Garros 2024 day 6 | Italia-Russia 3-0 i 2001 trascinano il tennis azzurro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il day 6 delè probabilmente il momento più alto toccato dalno in quest’edizione dello Slam parigino. Sono infatti arrivate tre vittorie di grande prestigio, di cui due contro pronostico, che hanno regalato ad altrettanti giocatori azzurri tre pass per gli ottavi di finale e dunque per la seconda settimana. La prima gioia di giornata è arrivata in mattinata, quando una strepitosa Elisabetta Cocciaretto ha disinnescato Liudmila Samsonova (che nei due match precedenti aveva perso un totale di 5 game), imponendosi per 7-6 6-2. L’azzurra ha contenuto le accelerazioni dell’avversaria, beneficiato dei suoi tantissimi errori e mantenuto una grande lucidità fino alla fine, ottenendo il risultato più prestigioso della sua carriera.