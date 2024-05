Roland Garros 2024 Day 6 | Alcaraz-Korda in serale Cocciaretto e Arnaldi provano il colpaccio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Possiamo dirlo, Parigi ha visto giornate migliori dal punto di vista metereologico rispetto alle prime cinque che hanno caratterizzato questo avvio di. Eppure tra sospensioni, posticipamenti, rinvii e incontri conclusi a notte fonda i due tabelloni di singolare arrivano al venerdì della prima settimana esattamente come da programma, ovvero allineati al terzo turno. Se su molti campi laterali si inizierà alle ore 10:00 per recuperare un po’ di doppi, sui principali invece tutto come da programma, con inizio alle 12:00 sul Philippe Chatrier e alle 11:00 su Suzanne Lenglen e Simonne Mathieu. Sullo Chatrier la prima a scendere in campo sarà Coco Gauff, opposta a Dayana Yastremska, la sorpresa dell’ultimo Australian Open. Dopo Melbourne in realtà i risultati dell’ucraina sono tornati ad essere abbastanza modesti e il rosso non è mai stata la sua superficie preferita, quindi l’ex finalista del torneo parte decisamente con i favori del pronostico.