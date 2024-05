Roland Garros 2024 Cocciaretto | A volte ragiono troppo in certe situazioni meglio lasciarsi andare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Sono felicissima, ancora non ci credo e soprattutto, cerco di non pensarci. Sapevo che mi avrebbe messo in difficoltà, lei è una grande atleta, è potente e ha un gran servizio. Ma sono stata brava ad accettare le difficoltà, la chiave è stata proprio questa. Mi sono detta ‘gioca con il cuore e non con la testa’. A, sono proprio così nella vita, e invece in. Se avessi fatto un passo indietro l’avrei persa quindi, anche quando lei nel primo set è tornata sotto nel punteggio, mi son detta provaci e tira, ‘stai zitta e pedala’”. Lo ha detto, così come riportato da Supertennis, una straordinaria Elisabetta, che oggi ha raggiunto gli ottavi di finale del, spingendosi così in avanti per la prima volta in un torneo Slam.