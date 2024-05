Roland Garros 2024 Cobolli | Non meritavo di perdere sono contento della prestazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Intervenuto ai microfoni di SuperTennis, Flavioha commentato la sconfitta al secondo turno delper mano di Holger Rune: “Ovviamente mi rode perché è stata una grande partita e nondi, mafelice. La grande opportunità ce l’ho avuta sul 5-5 0-40, mentre nel tie-break pur essendo avanti non ho fatto scelte sbagliate. Credo che la maggiore esperienza lo abbia aiutato nei momenti cruciali: mi faceva giocare più palle e io invecestato un po’ frettoloso. Però non ho rimpianti: non ho mai mollato e ciandato vicino“.ha poi parlato degli aspetti su cui sta lavorando: “Mi sto concentrando sul fisico e ho anche limato alcuni dettagli tecnici. Ciò che mi fa ben sperare per il futuro è che sento che non c’è differenza tra me e questi top players quando colpisco la palla.