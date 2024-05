Fonte : oasport di 31 mag 2024

Il primo, col servizio a disposizione, non va a buon fine, mentre il secondo, in risposta, vale il 7-5 dopo 74 minuti. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del seeding e del mondo, supera in tre set lo statunitense Sebastian Korda, numero 27 del tabellone, nel terzo turno del Roland Garros 2024 di tennis con lo score di 6-4 7-6 (5) 6-3 in due ore e 42 minuti ed approda agli ottavi, dove sfiderà il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton ed il canadese Felix Auger-Aliassime, che verrà completato domani.

Roland Garros 2024 Carlos Alcaraz supera in tre set Sebastian Korda ed approda agli ottavi