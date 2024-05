Roland Garros 2024 Arnaldi show | tre set a zero con Rublev e vola agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) E’ Matteoal terzo turno di. Il sanremese batte in tre set il numero 6 al mondo Andreydove incontrerà il vincitore tra Zhang Zhizhen e Stefanos Tsitsipas. Il primo set è un vero e proprio climax: parte lento, molto lento, con i due tennisti che sembrano studiarsi per i primi game. Poi il livello si alza e i colpi spettacolari non mancano. Al settimo game, tra qualche gocce di pioggia e le lamentele di, ecco il break del russo che strappa il servizio adin rimonta. Il vantaggio del tennista di Mosca dura poco: al game successivoda grande lottatore porta di nuovo in parità il match con un fondamentale controbreak. Il set poi continuerà in maniera equilibrata fino al tie break, dovesi inventa una giocata da campione, trovando un angolo, in risposta ad una palla corta, inarrivabile per