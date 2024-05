Roland Garros 2024 Arnaldi | Il tennis migliore della mia vita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Ho giocato ilmia”. Con queste parole Matteoha iniziato il suo discorso post-vittoria ai danni di Andrey Rublev sul Court Suzanne Lenglen del. “Il primo set è stato molto importante per me, visto che non ero il favorito in questo match. Abbiamo iniziato all’aperto, poi il tetto è stato chiuso – ha raccontato il sanremese – Ho giocato tre partite in diverse. La prima sul Mathieu, in condizioni simili ma non proprio uguali. Poi ieri c’è stata la pioggia, ma quando sono entrato in campo era molto secco perché hanno coperto i campi e aggiunto terra, e oggi erano ancora diverse. Dopo due game, le palle si gonfiavano tantissimo. Ho cercato di adattarmi, sicuramente il primo set vinto oggi mi ha dato tanta fiducia per continuare a spingere”.