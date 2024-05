Roberto Da Crema il Baffo delle televendite | In carcere a San Vittore piangevo continuamente Oggi ho cinque grandi magazzini e sogno un reality

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Ho piazzato 600 mila forni, 400 mila scale. In tv facevo 50, 60 mila vendite al mese. Gli orologi Watch che richiamavano gli Swatch: 1,7 milioni di pezzi acquistati”. Se Wanna Marchi era la regina, il re era senza dubbio alcunoDa, diventato famoso come il. Un giro di soldi importanti, poi la battuta di arresto nel 2003 e la condanna per bancarotta (“ho sbagliato, anche molto, e lo ammetto”). E la rinascita.“il” è tornato nel campo dell’imprenditoria – assieme ai suoi figli – per gestirein Lombardia, dando lavoro 68 dipendenti. Ma l’ex teleimbonitore ha cambiato anche visione di vita. “Ora sono i clienti a venire da me. – racconta a Il Corriere della Sera – Dopo il processo avevo deciso che non avrei fatto più, non ce la facevo.