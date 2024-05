Riverenza della Meloni alla sinistra | scommettiamo che non basterà neanche Matteotti?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag – Nella corsa infinita a dover essere “più antifascista” in eterno, Giorgiapronuncia un suo discorso celebrativo di GiacomoCamera. Il che, per carità, ci sta, essendo il centenario dmorte del personaggio in questione. Mettiamola così: ci starebbe in un mondo normale, in cui il fascismo venisse finalmente storicizzato e non demonizzato in modo ossessivo e spesso ridicolo, nonostante sia stato uno dei periodi fondamentali nella formazione dell’Italia moderna., il ricordo diCosì si esprime il presidente del Consiglio: “La lezione dici ricorda che la nostra democrazia è tale se si fonda sul rispetto dell’altro, sul confronto, sulla libertà, e non sulla violenza, la sopraffazione, l’intolleranza e l’odio per l’avversario politico.