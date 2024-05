Ritrovata in 24 Ore la Lampada Votiva di San Bernardino da Siena | Arrestati Ladro e Ricettatore

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) L'Aquila - In un sorprendente sviluppo, ladi Sandaè stata recuperata in meno di 24 ore dopo il furto. L'oggetto sacro, unain ferro battuto e rame sbalzato donata dalla Nobile Contrada dell’Aquila alla basilica di Sandanel 1957, era stato rubato pochi giorni fa. Ad accorgersi della sua scomparsa è stato un frate custode, che ha immediatamente avvisato i carabinieri. La risposta dei militari è stata rapida ed efficace. Il nucleo tutela del patrimonio culturale, insieme agli investigatori della stazione dei carabinieri del capoluogo, ha messo in atto un piano di recupero basato su testimonianze, immagini dei circuiti di sorveglianza e una rete informativa locale. Grazie a queste azioni mirate, laè stataa poche centinaia di metri dalla basilica, nella casa di un 77enne, che pare l'avesse acquistata per poche decine di euro.