Rissa a Milano fermati sei giovani a CityLife | sequestrata una mannaia e una pistola a salve

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sotto i grattacieli di, in una delle zone più nuove e ricche di, si è consumata unatrassimi. Al loro arrivo i carabinieri, allertati da numerose segnalazioni dei passanti che hanno assistito all’inizio dell’alterco, fermano sei di loro, quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni e due 18enni. Laè scoppiata tra i tavolini dei locali di piazza delle Tre Torri, provocando il fuggi fuggi generale. Calci, pugni, sputi. E non solo. I militari hanno bloccato con un coccio di vetro in mano un 15enne italiano, che aveva appena nascosto tra i vasi e le fioriere unacon una lunga lama da 20 centimetri. Il giovane è stato portato in ospedale, al Buzzi, per essere medicato a una ferita rimediata a una falange della mano destra.