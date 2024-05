Risparmio gestito trainato da fondi obbligazionari | non scema l’appeal dei BTP

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo un mese di marzo che aveva lasciato sperare in una inversione del trend, iltorna a contrarsi, evidenziando ad aprile deflussi per oltre 3,8 miliardi di euro. Un dato che si confronta con una raccolta positiva di 387 milioni nel mese di marzo e che porta il totale dei deflussi da inizio anno a sforare i 10 miliardi di euro. E’ quanto rileva l’ultimo rapporto di Assogestioni sul, elaborato dall’Ufficio Studi dell’Associazione, che ha anche stimato un effetto performance pari a -0,9% nel mese. Il patrimonioad aprile si è attestato a 2.337,2 miliardi di euro, risultando in calo rispetto ai 2.362,6 miliardi del mese di marzo. L’andamento deiGuardando più nel dettaglio all’andamento delle gestioni collettive, che nel complesso hanno generato una raccolta negativa di 834 milioni di euro (+2,1 miliardi a marzo), iaperti hanno subito 1,28 miliardi di euro di deflussi(+1,89 miliardi di racoclta a marzo) portando il complessivo da inizio anno a -5,2 miliardi.