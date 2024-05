Ripascimento delle spiagge di Latina | ok all’intervento da 200mila euro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – La Giunta del sindaco Matilde Celentano, su indirizzo dell’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, ha approvato il progetto definitivoopere dimorbido finanziate dalla Regione Lazio con un contributo di 200.000. L’intervento, progettato dai professionisti incaricati, prevede il prelievo della sabbia accumulata sul lungomare per essere redistribuita nei tratti maggiormente sottoposti all’attività erosiva. “La delibera licenziata – ha affermato l’assessore Addonizio – rappresenta l’ultimo passo di un complesso iter burocratico. L’intervento, che inizierà a breve, rientra nel più ampio ‘Programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali’ stabilito dalla Regione Lazio. Il Comune diè in attesa del parere Via per il progetto più esteso di tutela della costa, un intervento di 6,5 milioni di, di cui un milione proveniente da risorse comunali”.