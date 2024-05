Riparare i danni del Covid | un progetto per restaurare il rapporto di fiducia tra medici e parenti delle vittime

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Non si è detto mille volte che ilha fatto più morti di una guerra? E allora per curare le ferite personali e sociali della pandemiaci vuole davvero una ‘giustizia di guerra’”. Così scriveva nel gennaio del ’23 sul Corriere della Sera Luigi Ferrarella. Il punto di partenza del suo ragionamento – ma anche di quello di altri, come Paolo Giordano – era che ilha costituito una grande frattura sociale i cui effetti si sentono anche adesso. È questo lo spunto da cui è partito unsperimentale, fatto con Simeu, l’Unversità Cattolica di Brescia, all’interno del Master in Giustizia Riparativa e l’Istituto di mediazione familiare e sociale di Brescia, che è stato presentato all’interno del congresso di Simeu, a Genova. Reso possibile grazie all’incontro con l’attuale presidente, Fabio De Iaco, avvenuto (solo virtualmente) nel lontano aprile 2020, quando il Fatto lo intervistò sulle “parole per dirlo”, il modo per comunicare la morte di un malatoa un familiare.