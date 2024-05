Fonte : calcionews24 di 31 mag 2024

Come riportato da Sky Sport, infatti, l’argentino e il suo agente hanno accettato la proposta di Marotta da 9. Lautaro Martinez e l’Inter hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto: tutti i dettagli del nuovo prolungamento Lautaro Martinez e l‘Inter hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto: tutti i dettagli del nuovo prolungamento.

Rinnovo Lautaro trovato l’accordo con l’Inter | tutti i dettagli