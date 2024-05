Rilancio del quartiere Matteotti Via ai lavori per la messa in sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) rAULLA La Regione Toscana va avanti con la realizzazione del progetto relativo alad Aulla dove sono previste la demolizione dei fabbricati ex case popolari e di altri edifici privati oltre alla realizzazione del muro d’argine per laindell’abitato. Superati tutti gli scogli legali, almeno per il momento, si può procedere con le varie fasi progettuali e operative, visto che comunque il progetto complessivo è stato poi suddiviso in 3 diversi e distinti interventi, tutti finalizzati allaindell’abitato di Aulla, e ciò in quanto alcune opere risultano immediatamente realizzabili mentre altre hanno tempi più lunghi per la loro realizzazione e ogni intervento risulta comunque funzionale ed autonomo rispetto agli altri.