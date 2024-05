Fonte : calcioweb.eu di 31 mag 2024

L'articolo Riforme: Renzi, ‘Meloni cambierà premierato, se c’è referendum non può far finta di niente’ CalcioWeb. . Roma, 31 mag (Adnkronos) – “Penso che Meloni cambierà questo testo perché così è impresentabile e perchè in caso di referendum, non può far finta di niente”.

Riforme | Renzi ‘Meloni cambierà premierato se c’è referendum non può far finta di niente’