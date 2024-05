Rieducazione civica La pena si sconta in strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Ruote ferme, pedoni salvi”. Lo slogan è accattivante, a pure l’idea che sta dietro. Istituire degiu assistenti pedonali per aiutare le categorie più deboli ad attraversare la. Con un’idea di recupero sociale, visto che gli “assistentili“, opportunamente formati e garantiti da polizia locale e Associazione Familiari Vittime della, saranno cittadini che hanno sgarrato (ma non troppo) con la Legge a cui verrà offerta la possibilità di un lavoro di pubblica utilità. Gli agenti potranno dunque essere affiancati, nel presidiare gli attraversamentili, da persone con processili in corso (o condannate con conversione dellaprese in carico dall’AFVS). Lo prevede il progetto “Ruote ferme, pedoni salvi”, oggetto di un protocollo d’intesa di durata triennale tra il Corpo di polizia locale di Monza e AFVS approvato nei giorni scorsi dalla Giunta.